Грузия по запросу ФБР передала США российского хакера
Прокуратура Грузии сообщила об экстрадиции в США российского хакера, задержанного четыре месяца назад в Кобулете
Об этом сообщают "Новости-Грузия".
ФБР заявило его в розыск по делу о взломе компьютерных систем в 2016-2019 годах.
Создав вирус и распространив его во Флориде, обвиняемый снимал данные с компьютеров и передавал их другим лицам. За это он получил около миллиона лари (около $380 000).
Ранее ТВ "Рустави 2" сообщало, что это Дар Панков, он работал под ником "дип хакер".
Экстрадиция обвиняемого в США была признана допустимой Тбилисским городским судом.
Минюст США подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузией, прокуратура Грузии в ответ выразила готовность к совместной борьбе с преступностью.
- Напомним, 2 марта "киберармия" России совершила очередную атаку на медиа в Украине. В частности, они пытались захватить радио FM Галичина.
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