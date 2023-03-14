Грузия по запросу ФБР передала США российского хакера

Об этом сообщают "Новости-Грузия".

ФБР заявило его в розыск по делу о взломе компьютерных систем в 2016-2019 годах.

Создав вирус и распространив его во Флориде, обвиняемый снимал данные с компьютеров и передавал их другим лицам. За это он получил около миллиона лари (около $380 000).

Ранее ТВ "Рустави 2" сообщало, что это Дар Панков, он работал под ником "дип хакер".

Экстрадиция обвиняемого в США была признана допустимой Тбилисским городским судом.

Минюст США подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузией, прокуратура Грузии в ответ выразила готовность к совместной борьбе с преступностью.