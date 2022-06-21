Грузия планирует присоединиться к НАТО, а вопросы оккупированных территорий намерены решить с РФ на переговорах

Об этом сообщает Грузия Online .

"Наша мотивация - стать членом НАТО. Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от нашего желания вступить в НАТО, а для предоставления Грузии членства между всеми государствами-членами Альянса должен быть достигнут консенсус", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что есть понимание того, что Грузия имеет территориальные проблемы, которые должны быть решены до вступления в НАТО.

Премьер добавил, что политика правительства заключается в возобновлении территориальной целостности и суверенитета через мирные переговоры.

"Мы не контактировали с (РФ, - ред.) с тех пор, как пришли к власти. У нас не было никаких политических консультаций с 2012 года", - подытожил Гарибашвили.

Россия в 2008 году оккупировала более 20% территории Грузии.