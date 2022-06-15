Грузия отказалась от карантинных ограничений на въезд в страну

Об этом сообщает грузинский портал Новости Грузия со ссылкой на правительственное решение.

Как сообщается, большую часть карантинных ограничений Грузия упразднила с 1 марта, оставив требование носить маски в медицинских учреждениях, а теперь сняла ограничения на правила въезда.

"Иностранцам больше не нужно будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации от коронавируса во время пересечения границы с Грузией", – сообщает портал.

Правительство Грузии внесло соответствующие изменения в постановление о правилах изоляции и карантина, которое приняли в начале пандемии.

Напомним, Германия упразднила ограничения на въезд в страну.

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