Грузия отказала в полетах подсанкционной российской авиакомпании
Авиакомпания "Россия" получила отказ от Грузии по поводу разрешения на полеты, несмотря на то, что она дважды подавала заявки
Об этом информирует News Georgia .
"Грузинское агентство гражданской авиации заявило, что уже дважды отказывало авиакомпании "Российские авиалинии", подавшей заявку на полеты", - говорится в материале.
Причиной отказа стало то, что авиакомпания находится в черном списке Европейского союза.
Первый отказ был предоставлен 16 мая на рейс Москва-Тбилиси-Москва. Второй отказ был получен недавно, 14 сентября, на рейсы Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург.
Однако, несмотря на это, информация о запуске "российских" рейсов в Тбилиси с 14 октября и даже дважды в день появляется на сайте московского аэропорта "Шереметьево".
Сообщается, что компания выражает надежду на получение положительного ответа.
- Напомним, авиакомпания "Туркменистан" прекратила полеты в Москву после атак дронов, влияющих на работу аэропорта "Внуково".
- Отметим, что в последнее время стали регулярными атаки дронов на Москву. Почти каждый из них сопровождается закрытием аэропортов столицы РФ. А это означает отмену, задержку или перенаправление рейсов. Минобороны РФ обвиняет в атаках Украину, однако Киев не подтверждает их. Предыдущая атака произошла в ночь на 7 сентября.
- Египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановлении рейсов в Москву на две недели, в период с 8 по 17 сентября 2023 года.
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