Грузия отказала в полетах подсанкционной российской авиакомпании

Об этом информирует News Georgia .

"Грузинское агентство гражданской авиации заявило, что уже дважды отказывало авиакомпании "Российские авиалинии", подавшей заявку на полеты", - говорится в материале.

Причиной отказа стало то, что авиакомпания находится в черном списке Европейского союза.

Первый отказ был предоставлен 16 мая на рейс Москва-Тбилиси-Москва. Второй отказ был получен недавно, 14 сентября, на рейсы Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург.

Однако, несмотря на это, информация о запуске "российских" рейсов в Тбилиси с 14 октября и даже дважды в день появляется на сайте московского аэропорта "Шереметьево".

Сообщается, что компания выражает надежду на получение положительного ответа.