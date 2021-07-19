Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.



"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.



Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, оба украинца уже на свободе и находятся под защитой украинских дипломатов.

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