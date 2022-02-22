Грузия осудила решение РФ признать "Л/ДНР", а Франция планирует наложить на Россию санкции

Об этом свидетельствуют Твиттер президентки Грузии Саломе Зурабишвили и трансляция заседания ООН.



"Грузия решительно осуждает "признание" Донецкой и Луганской областей (признание "Л/ДНР", - ред.) - повторение сценария, приведшего к оккупации 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с вами и поддерживает территориальную целостность и мир в Украине" , – написала грузинская президентка.

???????? strongly condemns Россия's « recognition » of ????????Ukraines's Donetsk and Lugansk regions, repeating the scenario that led to the occupation of 20% of our territory. ????????stands by you Pdt Zelensky and in support of???????? 's territorial integrity and peace. -- Salome Zourabichvili ( @ Zourabichvili_S ) February 21 2022

Постпред Франции в ООН Николя Деривьер заявил , что страна "приветствует сдержанность, которую в этих сложных обстоятельствах демонстрирует Украина".Он выразил солидарность с украинским народом и правительством."Вместе с европейскими партнерами мы готовим целевые санкции против тех, кто принимал участие в принятии этого незаконного решения (признание "Л/ДНР" - ред.)", - подчеркнул представитель Франции.Николя Деривьер призвал РФ изменить свое решение "о признании сепаратистских единиц"."Мы особенно обеспокоены из-за решения президента Путина прислать войска в сепаратистские территории под предлогом миротворчества. Это станет еще одним наглым нарушением территориальной целостности Украины", - отметил дипломат.

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