Грузия осудила решение РФ признать "Л/ДНР", а Франция планирует наложить на Россию санкции
Грузия поддержала территориальную целостность Украины и осудила признание Россией "Л/ДНР", а Франция планирует ввести санкции против причастных к принятию такого решения
Об этом свидетельствуют Твиттер президентки Грузии Саломе Зурабишвили и трансляция заседания ООН.
"Грузия решительно осуждает "признание" Донецкой и Луганской областей (признание "Л/ДНР", - ред.) - повторение сценария, приведшего к оккупации 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с вами и поддерживает территориальную целостность и мир в Украине" , – написала грузинская президентка.
Он выразил солидарность с украинским народом и правительством.
"Вместе с европейскими партнерами мы готовим целевые санкции против тех, кто принимал участие в принятии этого незаконного решения (признание "Л/ДНР" - ред.)", - подчеркнул представитель Франции.
Николя Деривьер призвал РФ изменить свое решение "о признании сепаратистских единиц".
"Мы особенно обеспокоены из-за решения президента Путина прислать войска в сепаратистские территории под предлогом миротворчества. Это станет еще одним наглым нарушением территориальной целостности Украины", - отметил дипломат.
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