Грузия ограничивает экспорт в Россию и Беларусь авто из США и ЕС
Грузия в соответствии с санкциями Европейского Союза вводит ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей в Россию и Белоруссию
Об этом сообщила Служба доходов Министерства финансов Грузии, пишет "Эхо Кавказа".
Кроме ограничений по американским авто, грузинские власти сообщают об ограничениях на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, с 26 сентября – как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС.
Согласно пакету санкций Евросоюза, утвержденному 23 июня, в Россию запрещено ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.
Как уточняет "Новости-Грузия", запрет на экспорт и реэкспорт авто распространяется также и на Беларусь.
Ранее министр экономики Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что реэкспорт автомобилей в Россию не прекратится, потому что это важный источник дохода для страны. Легковые автомобили являлись третьим по величине экспортным товаром Грузии в торговле с РФ.
За шесть месяцев 2023 года через Грузию в Россию было продано автомобилей на 53 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 274%, а средняя стоимость поставляемого из Грузии в Россию автомобиля составляла 14 тысяч долларов.
Власти Грузии заявляют, что полностью соблюдают международные санкции, но правительство не будет вводить двусторонние санкции в отношении России, поскольку это не в интересах страны. Как ранее заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, введение его страной санкций против РФ означало бы эскалацию вплоть до угрозы войны.
- Напомним, Грузия в 2022 году увеличила товарооборот с Россией на 50%. Это произошло, в частности, за счет увеличения импорта нефтепродуктов из РФ.
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