Грузия объявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС до 2024 года

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает УНИАН.

По его словам, страна продолжает реформы и не успокоится, пока не достигнет своей цели.

"Путь в европейские и евроатлантические структуры означает возвращение домой, потому что это цивилизационный выбор, который единодушно поддерживает подавляющее большинство грузин", - сказал Гарибашвили.

При этом он добавил, что Россия, оккупировавшая 20% территории Грузии, пытается таким образом помешать евроатлантическим намерениям страны.