Грузия объявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС до 2024 года
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна планирует подать заявку на вступление в Европейский Союз до 2024 года
Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает УНИАН.
По его словам, страна продолжает реформы и не успокоится, пока не достигнет своей цели.
"Путь в европейские и евроатлантические структуры означает возвращение домой, потому что это цивилизационный выбор, который единодушно поддерживает подавляющее большинство грузин", - сказал Гарибашвили.
При этом он добавил, что Россия, оккупировавшая 20% территории Грузии, пытается таким образом помешать евроатлантическим намерениям страны.
- Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдовы Мая Санду одобрили совместную декларацию о сотрудничестве ради вступления в Европейский Союз.
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