Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве

Об этом сообщается на сайте МИД.



"В контексте консолидации международной поддержки Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалианом", - говорится в сообщении.



В частности глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства.



Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.



Отмечается, что Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу о актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощение нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.



Кроме того, Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС.



"Собеседники уделили особое внимание развитию Ассоциированного трио (Грузия, Молдова и Украина) и экономическим проектам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), чтобы увеличить объемы торговли и инвестиций, создать новые возможности для экспортеров в регионе", - пишут в МИД.



Кулеба поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb