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Грузия не будет вводить экономические санкции против России, – премьер

3 апреля, 2022 воскресенье
16:58
война с Россией

Грузия не намерена вводить экономические санкции против Российской Федерации, поскольку этоякобы не входит в интересы страны и ее народа

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 3 апреля во время визита в Аджарию, передают "Новости-Грузия".

"Еще раз хочу объяснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа", – рассказал он.

По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории страны трижды происходили военные конфликты, в связи с чем Грузия должна быть осторожнее.

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - добавил премьер.

  • Однако известно, что 1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что Грузия решила участвовать во всех международных финансовых санкциях против России.

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Грузия
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