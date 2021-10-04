Грузия назначила нового посла в Украине: он прояснит ситуацию с Саакашвили

Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, сообщает ЕП .

"Сегодня наш новый посол в Украине вручит копии верительных грамот в МИД Украины и, при необходимости, предоставит дополнительную информацию по делу Саакашвили", - сообщил он.

Залкалиани заявил, что человек сдается государству только в том случае, если он совершил преступление на территории этой страны.

"Что касается наших отношений с Украиной, то это очень хорошие, плодотворные контакты. На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу. Как известно, несколько дней назад в посольство обратилось Министерство иностранных дел Украины. Сотрудник посольства посетил МИД Украины. Он предоставил нашим украинским партнерам исчерпывающую информацию ", - добавил Залкалиани.

С 1 октября новым послом Грузии назначен Георгий Закарашвили, который в последнее время был директором политического департамента МИДа Грузии.

В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.

В 2012-2016 годах Закарашвили уже был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине.