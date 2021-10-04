Грузия назначила нового посла в Украине: он прояснит ситуацию с Саакашвили
Новый посол Грузии в Украины 4 октября в вручит копии верительных грамот в МИДе Украины и предоставит разъяснения по задержанию третьего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили
Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, сообщает ЕП .
"Сегодня наш новый посол в Украине вручит копии верительных грамот в МИД Украины и, при необходимости, предоставит дополнительную информацию по делу Саакашвили", - сообщил он.
Залкалиани заявил, что человек сдается государству только в том случае, если он совершил преступление на территории этой страны.
"Что касается наших отношений с Украиной, то это очень хорошие, плодотворные контакты. На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу. Как известно, несколько дней назад в посольство обратилось Министерство иностранных дел Украины. Сотрудник посольства посетил МИД Украины. Он предоставил нашим украинским партнерам исчерпывающую информацию ", - добавил Залкалиани.
С 1 октября новым послом Грузии назначен Георгий Закарашвили, который в последнее время был директором политического департамента МИДа Грузии.
В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ.
В 2012-2016 годах Закарашвили уже был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси.
- 2 октября стало известно, что Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Кроме этого, 2 октября Михаил Саакашвили обнародовал письмо из тюрьмы и призвал грузин принять участие в парламентских выборах.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Михаил Саакашвили
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