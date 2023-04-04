"Грузия находится на распутье": содокладчики ПАСЕ о перспективах интеграции страны в ЕС
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии в понедельник выразили обеспокоенность движением страны к европейской интеграции, призвав к комплексным реформам и укреплению верховенства права
Об этом говорится в заключении содокладчиков ПАСЕ по Грузии – Клода Керна и Эдит Эстрелы, сообщает "Европейская правда".
Парламентарии нанесли визит в Грузию 27-29 марта 2023 года. Визит был сосредоточен на последних событиях, демократических реформах, политической среде, поляризации, судебной реформе, борьбе с коррупцией и проблемах прав человека.
В заявлении, обнародованном по результатам визита, содокладчики ПАСЕ по Грузии подчеркнули, что общество страны разделяет европейские стремления и заслуживает будущего в Европейском Союзе.
"Грузия находится на развилке. Мы призываем грузинские власти и все политические силы преодолеть крайнюю вражду и поляризацию, отвергнуть узкопартийные интересы и совместно работать со всеми заинтересованными сторонами над реализацией 12 приоритетных направлений реформ, определенных Европейской комиссией для того, чтобы страна получила статус кандидата в ЕС", – отметили содокладчики.
Они осудили последние нападения на общественные организации и представителей гражданского общества в Грузии, призвали к комплексной реформе судебной системы, а также выразили обеспокоенность по поводу законопроекта о "деолигархизации", получившего негативное заключение Венецианской комиссии.
Отдельно представители ПАСЕ выразили обеспокоенность состоянием здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили, призвав грузинские власти допустить к нему независимых врачей.
Грузия является одной из одиннадцати стран-членов Совета Европы, которые находятся под процедурой мониторинга Совета Европы по соблюдению демократических стандартов и стандартов в области прав человека.
- Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. Грузия получила признание европейской перспективы и рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов, которые должно выполнить для того, чтобы получить кандидатский статус. Среди них – преодоление поляризации в обществе, деолигархизация, реформа судебной и избирательной системы.
- Недавно власти Грузии попытались одобрить скандальный законопроект об "иноагентах", но после массовых протестов и жесткой реакции западных партнеров его "похоронили".
- 31 марта Президент Грузии Зурабишвили раскритиковала правительство за то, что в нем "говорят на одном языке с Москвой".
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