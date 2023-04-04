Об этом говорится в заключении содокладчиков ПАСЕ по Грузии – Клода Керна и Эдит Эстрелы, сообщает "Европейская правда".

Парламентарии нанесли визит в Грузию 27-29 марта 2023 года. Визит был сосредоточен на последних событиях, демократических реформах, политической среде, поляризации, судебной реформе, борьбе с коррупцией и проблемах прав человека.

В заявлении, обнародованном по результатам визита, содокладчики ПАСЕ по Грузии подчеркнули, что общество страны разделяет европейские стремления и заслуживает будущего в Европейском Союзе.

"Грузия находится на развилке. Мы призываем грузинские власти и все политические силы преодолеть крайнюю вражду и поляризацию, отвергнуть узкопартийные интересы и совместно работать со всеми заинтересованными сторонами над реализацией 12 приоритетных направлений реформ, определенных Европейской комиссией для того, чтобы страна получила статус кандидата в ЕС", – отметили содокладчики.

Они осудили последние нападения на общественные организации и представителей гражданского общества в Грузии, призвали к комплексной реформе судебной системы, а также выразили обеспокоенность по поводу законопроекта о "деолигархизации", получившего негативное заключение Венецианской комиссии.

Отдельно представители ПАСЕ выразили обеспокоенность состоянием здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили, призвав грузинские власти допустить к нему независимых врачей.

Грузия является одной из одиннадцати стран-членов Совета Европы, которые находятся под процедурой мониторинга Совета Европы по соблюдению демократических стандартов и стандартов в области прав человека.