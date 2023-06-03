Грузия может иметь общую границу с Украиной на побережье Черного моря, - Саакашвили
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден, что скоро Украина победит, Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинская граница будет проходить по реке Псоу
Об этом Саакашвили написал в Facebook.
"Надо готовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли (часть территории Шида Картли находится в составе непризнанной республики Южная Осетия – ред.). Это окно откроется очень скоро. Мы все должны воспользоваться моментом, когда российская армия будет полностью уничтожена, а в Москве будет хаос ...", - заявил Саакашвили.
Он добавил, что абсолютно уверен в скорой победе Запада, народа Украины и народа Грузии – "будем готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!".
"Не исключаю, что у нас будет общая граница с Украиной на побережье Черного моря. Сегодня от… украинской армии зависит существование и победа нашей страны", - подчеркнул Саакашвили.
Псоу – река на Западном Кавказе. Вдоль реки простирается государственная граница между Россией (Краснодарский край) и Грузией (самопровозглашенной республикой Абхазия). По Псоу проходит восточная граница русского города Сочи.
- Напомним, 2 июня народная депутат Елизавета Ясько рассказала , что стала мамой ребенка третьего президента Грузии, который сейчас за решеткой, родив во время полномасштабной войны.
- Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов в октябре 2021 года.
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