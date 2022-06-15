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Грузия, Молдова и Эквадор присоединились к встрече оборонных доноров Украины в формате Рамштайн

15 июня, 2022 среда
17:48
война с Россией

Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященной оказанию военной помощи Украине

Об этом заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы", - отметил Остин.

С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине.

"Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах", - добавил он.

По его словам, со времени виртуальной встречи три недели назад был достигнут важный прогресс на нескольких фронтах.

"Союзники предоставили ракеты "Гарпун", чтобы улучшить прибрежную оборону Украины, Британия предоставляет РСЗО М270 и обучение для помощи Украине в защите территории Донбасса, ряд союзников и партнеров предоставляют гаубицы и артиллерийские боеприпасы – украинские силы уже используют их в защите Донбасса. мы собираемся углубить нашу поддержку ВСУ в сегодняшней борьбе и увеличить их силу перед завтрашними угрозами. своих граждан и территорию", - заявил глава Пентагона.

  • Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
  • Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.
  • Третья встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3" прошла в штаб-квартире НАТО 15 июня.

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оружие для Украины
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