Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет

Об этом сообщает издание Грузия Online.

"Этот рамочный документ призван определить направления новой инициативы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности на ближайшие годы", – заявили в Минобороны Грузии.

Чиковани отметила, что документ является продолжением "Инициативы по усилению обороны и мерам сдерживания для Грузии", которая была подписана в октябре 2021 года министрами обороны.

Двусторонние консультации высокого уровня обороны между Грузией и США проводятся ежегодно для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.