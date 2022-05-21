Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет
Первая заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США в России, Украине и Евразии Лора Купер подписали "Концепцию инициативы "Оборона и сдерживание", которая на десять лет определяет сотрудничество в военной сфере
Об этом сообщает издание Грузия Online.
"Этот рамочный документ призван определить направления новой инициативы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности на ближайшие годы", – заявили в Минобороны Грузии.
Чиковани отметила, что документ является продолжением "Инициативы по усилению обороны и мерам сдерживания для Грузии", которая была подписана в октябре 2021 года министрами обороны.
Двусторонние консультации высокого уровня обороны между Грузией и США проводятся ежегодно для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.
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