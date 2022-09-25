Грузия готовится заблокировать границу для беглых мужчин из России, - депутат парламента

Об этом она рассказала в эфире телеканала Freedom.

Депутат сообщила, что очереди из россиян на границах Грузии протянулись на 15 км, а официальная грузинская власть только сейчас решила "остановить массовый наплыв россиян".

По словам Мамулашвили, в настоящее время в стране находится около 400 тыс. россиян.

Она отметила, что с понедельника, 26 сентября, правительство пообещало закрыть границы Грузии для граждан России – мужчин от 18 до 55 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые бегут от мобилизации.

Казахстан также сообщил, что не будет предоставлять убежища бегущим от мобилизации россиянам.

В Казахстане задержаны трое россиян, пытавшихся незаконно перейти границу

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb