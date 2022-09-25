Грузия готовится заблокировать границу для беглых мужчин из России, - депутат парламента
Депутат грузинского парламента Нонна Мамулашвили сообщила, что в понедельник, 26 сентября, власть Грузии собирается закрыть границы страны для беглых мужчин
Об этом она рассказала в эфире телеканала Freedom.
Депутат сообщила, что очереди из россиян на границах Грузии протянулись на 15 км, а официальная грузинская власть только сейчас решила "остановить массовый наплыв россиян".
По словам Мамулашвили, в настоящее время в стране находится около 400 тыс. россиян.
Она отметила, что с понедельника, 26 сентября, правительство пообещало закрыть границы Грузии для граждан России – мужчин от 18 до 55 лет.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.
- Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые бегут от мобилизации.
- Казахстан также сообщил, что не будет предоставлять убежища бегущим от мобилизации россиянам.
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