Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Молдова и Грузия следующие на очереди, РФ уже часть этих территорий прихватила, а дальше будет дожевывать. Так что, если они будут в дальнейшем "между капельками", бремя борьбы ложится только на нас", - сказал Гончаренко.



Нардеп подчеркнул, что политика "нейтральности" или компромиссов в случае с РФ не работает: Грузия должна занять четкую позицию по отношению к России, это должно быть давно понятным.



"Грузинские власти пытаются "пройти между капельками" - это так не получится. "Занимайте уже какую-то позицию и действуйте": убеждены, они должны не просто ждать, а соединяться и вместе эту Российскую империю, эту зомби-империю прятать", - отметил нардеп.



Также Гончаренко отметил, что, безусловно, захваченные Россией земли Молдовы, Грузии и других стран после поражения РФ будут деоккупированы.



"Сам факт неудачи Российской империи приведет к тому, что эти анклавы, как Приднестровье, или граничащие с Россией территории, они, конечно, вернутся к своим законно признанным границам", - подытожил он.

30 марта "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что так называемая республика планирует в ближайшее время войти в состав России.

5 апреля ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения "Южной Осетии" в состав РФ поступило в "центризбирком" оккупационной администрации.

13 мая так называемый центризбирком оккупированной РФ Южной Осетии направил "президенту" в стране пакет документов о проведении псевдореферендума о присоединении к России.

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 14 мая прокомментировал ТАСС объявление псевдореферендума

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