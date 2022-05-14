Грузия должна не ждать, а присоединяться к борьбе и вместе хоронить эту зомби-империю, - нардеп Гончаренко
Народный депутат Александр Гончаренко считает, если сейчас коллективно не останавливать РФ, следующими жертвами могут быть именно Грузия и Молдова
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Молдова и Грузия следующие на очереди, РФ уже часть этих территорий прихватила, а дальше будет дожевывать. Так что, если они будут в дальнейшем "между капельками", бремя борьбы ложится только на нас", - сказал Гончаренко.
Нардеп подчеркнул, что политика "нейтральности" или компромиссов в случае с РФ не работает: Грузия должна занять четкую позицию по отношению к России, это должно быть давно понятным.
"Грузинские власти пытаются "пройти между капельками" - это так не получится. "Занимайте уже какую-то позицию и действуйте": убеждены, они должны не просто ждать, а соединяться и вместе эту Российскую империю, эту зомби-империю прятать", - отметил нардеп.
Также Гончаренко отметил, что, безусловно, захваченные Россией земли Молдовы, Грузии и других стран после поражения РФ будут деоккупированы.
"Сам факт неудачи Российской империи приведет к тому, что эти анклавы, как Приднестровье, или граничащие с Россией территории, они, конечно, вернутся к своим законно признанным границам", - подытожил он.
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