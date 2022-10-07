Грузия договорилась о поставках бронетранспортеров натовского образца из Турции

Об этом сообщило издание " Грузия Online " со ссылкой на минобороны страны.

Грузия вместе с компанией ASFAT при министерстве национальной обороны Турции подписали соглашение о поставках новых бронетранспортеров повышенной проходимости стандарта НАТО.

"Оборудование сил обороны Грузии указанными бронетранспортерами внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Грузии и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией", - говорится в сообщении.

Депутатка грузинского парламента Нонна Мамулашвили сообщила , что в понедельник, 26 сентября, власти Грузии собираются закрыть границы страны для беглых мужчин.

На границе с Грузией россиян, которым удалось скрыться от мобилизации из РФ, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

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