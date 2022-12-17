Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соглашение по поставке электроэнергии в ЕС
Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали в субботу, 17 декабря, проект прокладки подводного кабеля для передачи азербайджанской электроэнергии через Черное море
Об этом сообщили в twitter .
Церемония подписания состоялась в Румынии, во дворце Котрочень. Документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чуке и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На церемонии присутствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 16 декабря стало известно, что Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ, потолку цены на нефть и давлению на Иран.
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