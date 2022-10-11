English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения

Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения

11 октября, 2022 вторник
19:32
Мир

Грузия, Азербайджан и Турция решили скоординировать армии для проведения спецопераций: военные трех стран проводят военные учения

Об этом сообщает издание Imedinews.

На военной базе Мухровани, где расположен учебный центр частей спецназначения минобороны Грузии, сегодня открылись учения сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана "Кавказский орел - 2022".

По сообщению оборонного ведомства Грузии, целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения с подразделениями специальных операций сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, а также обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде.

Группы специального назначения, участвующие в маневрах, поделятся опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций, говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Грузия
Турция
Военные новости
Читайте также:
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
11 октября, 2022 вторник
Призываем к деэскалации. Индия и Китай впервые раскритиковали войну России в Украине
Лукашенко
10 октября, 2022 понедельник
Лукашенко уезжает из Беларуси 11 октября в международную поездку
Обстріл Києва
10 октября, 2022 понедельник
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.3
    Покупка 40.3
    Продажа 41.3
  • EUR
    Покупка 38.72
    Продажа 39.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 октября
20:38
OPINION
Вадим Денисенко
Путин торопится. И одновременно не знает, что делать
20:13
Обновлено
В Белгородской области РФ горят электроподстанция и нефтебаза. Губернатор обвиняет ВСУ
20:08
гривны
Банкноты 5, 10, 20 и 100 грн образца 2003–2007 годов с января будут изыматься из обращения, - НБУ
19:48
В Херсонской области ВСУ уничтожили около сотни оккупантов и тридцати единиц их вооружения и техники
19:22
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией
19:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:09
Обновлено
В Украину вернулись 32 воина: состоялся очередной обмен пленными
19:03
Эксклюзив
G20
Байден и Зеленский должны быть инициаторами перемен в новой стратегии миропорядка на G20, - генерал Маломуж
19:00
МВФ
Самым сложным будет 2023 год. МВФ обнародовал новые прогнозы состояния мировой экономики
18:58
В деоккупированных Лимане и Святогорске эксгумировали 78 тел в местах массовых захоронений
18:52
Эксклюзив
Ракетные удары по гражданской инфраструктуре являются фирменным стилем нового командующего оккупационными войсками РФ Суровикина, - представитель украинской разведки Юсов
18:44
OPINION
Самая большая ошибка Путина – убийство гражданских
18:40
Главный кот Британии спас резиденцию Лиз Трасс от лисы
18:38
Признать РФ государством – спонсором терроризма и учредить трибунал для рассмотрения российских преступлений: Ассоциация семей защитников Азовстали выступила в ПАСЕ
18:30
Эксклюзив
Николай Маломуж
Украина должна действовать на опережение и бить по военным объектам РФ, - генерал Маломуж
18:12
Государство-террорист, международный трибунал и выдворение из Совбеза ООН: парламент Эстонии проголосует резолюцию по РФ
18:00
У Святогорской лавры в Донецкой области СБУ обнаружила новый застенок оккупантов
17:58
В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
17:56
ПВО
Зеленский просит лидеров G7 усилить воздушный щит над Украиной, передав современные системы ПВО и ПРО
17:43
ООН работает над продлением действия "зернового коридора" на год
17:40
Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов", - Зеленский
17:37
Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей
17:35
Эксклюзив
Для массированного удара по Украине РФ могла использовать ракеты с дефектами, поэтому 50% из них не долетели до целей, – военный эксперт Рябых
17:31
На фото Владимир Зеленский
"У государства-террориста не должно остаться никакого шанса": Зеленский озвучил украинскую формулу мира на заседании G7
17:15
На следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы
17:05
Забросать ракетами объекты инфраструктуры – это стиль Суровикина, – ГУР о тактике нового командующего российской группировкой войск в Украине
17:01
ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300
17:01
Эксклюзив
Российские мобилизованные захватывают частное жилье на Левобережье Херсонщины, - советник мэра облцентра
16:59
Эксклюзив
ПАСЕ
На сессии ПАСЕ в Страсбурге 13 октября пройдет украинский день, - корреспондентка Еспресо
16:49
Из-за "суровой военной зимы" Германия ожидает новой волны украинских беженцев
16:48
Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины, - Столтенберг
16:45
Енс Столтенберг
НАТО сосредотачивает внимание на увеличении темпов изготовления вооружения и новых инвестициях в оборонную промышленность, - Столтенберг
16:44
Канада направляет в Польшу 40 военных инженеров для тренировки украинских военных
16:39
Эксклюзив
По линии от Марьинки до Бахмута россияне постоянно делают попытки наступления, - офицер ВСУ
16:35
Эксклюзив
Сергей Суровикин
Каждого из российских генералов можно называть сирийским мясником, - советник министра МВД Денисенко
16:32
OPINION
Россия живет вне времени. Преступления "без срока давности" ей по барабану
16:28
Nissan
Nissan Motor передаст свой бизнес в РФ государственной компании за €1
16:23
В России соцсети Facebook и Instagram внесли в список террористических организаций
16:19
"Я не против никого": голливудская актриса Куриленко поддержала Украину и добавила неоднозначный комментарий
16:14
Украинка в 18 лет победила олимпийскую чемпионку и завоевала бронзу ЧМ по дзюдо
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV