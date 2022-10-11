Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения

Об этом сообщает издание Imedinews.

На военной базе Мухровани, где расположен учебный центр частей спецназначения минобороны Грузии, сегодня открылись учения сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана "Кавказский орел - 2022".

По сообщению оборонного ведомства Грузии, целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения с подразделениями специальных операций сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, а также обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде.

Группы специального назначения, участвующие в маневрах, поделятся опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций, говорится в сообщении.

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