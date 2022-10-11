Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения
Грузия, Азербайджан и Турция решили скоординировать армии для проведения спецопераций: военные трех стран проводят военные учения
Об этом сообщает издание Imedinews.
На военной базе Мухровани, где расположен учебный центр частей спецназначения минобороны Грузии, сегодня открылись учения сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана "Кавказский орел - 2022".
По сообщению оборонного ведомства Грузии, целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения с подразделениями специальных операций сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, а также обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде.
Группы специального назначения, участвующие в маневрах, поделятся опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций, говорится в сообщении.
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