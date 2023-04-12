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OPINION

Грузины снова выйдут на улицы

Михаил Басараб
12 апреля, 2023 среда
12:03
Мнение

Северный Кавказ России и Грузия вскоре станут очагами сопротивления путинской империи

Под Северным Кавказом начала шататься основание.

В водовороте войны мы не всегда замечаем периферийные для нас, но от того не менее важные процессы в соседних регионах.

Как бы там ни было, но внутренний взрыв России точно начнется с Северного Кавказа. Все толковые люди с большой надеждой смотрят на Чечню, Ингушетию и Дагестан. И правильно делают.

Внутренний взрыв России начнется с Северного Кавказа. Все толковые люди с большой надеждой смотрят на Чечню, Ингушетию и Дагестан. И правильно делают

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В этом контексте не менее интересным новым обстоятельством показались динамические процессы в Грузии. Зайдите на их ресурсы и взгляните на новостной ряд. События явно стремятся к кульминации. Недавние массовые протесты были только тестом. Вскоре грузины вернутся на центральные улицы и площади Тбилиси. Власть это чувствует и начинает совершать ошибку за ошибкой. Они не могут скрыть страха.

О том, почему гражданский взрыв в Грузии неизбежен, на днях опубликовал небольшой текст на сайте аналитического центра "Бинтел".

События в Грузии и северокавказских регионах России движутся параллельно и очень, очень близко друг от друга.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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