Грузины снова выйдут на улицы
Северный Кавказ России и Грузия вскоре станут очагами сопротивления путинской империи
Под Северным Кавказом начала шататься основание.
В водовороте войны мы не всегда замечаем периферийные для нас, но от того не менее важные процессы в соседних регионах.
Как бы там ни было, но внутренний взрыв России точно начнется с Северного Кавказа. Все толковые люди с большой надеждой смотрят на Чечню, Ингушетию и Дагестан. И правильно делают.
Внутренний взрыв России начнется с Северного Кавказа. Все толковые люди с большой надеждой смотрят на Чечню, Ингушетию и Дагестан. И правильно делают
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В этом контексте не менее интересным новым обстоятельством показались динамические процессы в Грузии. Зайдите на их ресурсы и взгляните на новостной ряд. События явно стремятся к кульминации. Недавние массовые протесты были только тестом. Вскоре грузины вернутся на центральные улицы и площади Тбилиси. Власть это чувствует и начинает совершать ошибку за ошибкой. Они не могут скрыть страха.
О том, почему гражданский взрыв в Грузии неизбежен, на днях опубликовал небольшой текст на сайте аналитического центра "Бинтел".
События в Грузии и северокавказских регионах России движутся параллельно и очень, очень близко друг от друга.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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