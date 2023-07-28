Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, отплыл из Батуми под давлением местных протестующих на два дня раньше графика
Об этом сообщает издание Netgazeti.
Жители Батуми собрались у круизного лайнера, прибывшего из Сочи днем ранее, в 21:00 по Киеву. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.
Присутствовавшие на пристани, где пришвартовался Astoria Grande, также исполнили гимн Грузии.
Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали. Через час после протеста Astoria Grande покинул порт.
Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.
В Агентстве морского транспорта Грузии накануне заявили, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер. Лайнер зарегистрирован на Сейшельских островах по имени Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.
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- В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста.
- 19 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одному российскому авиаперевозчику – Red Wings.
- 27 июля президент Грузии осудил передачу РФ "властями" оккупированной Абхазии аэропорту Сухуми.
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