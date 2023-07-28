Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами

Об этом сообщает издание Netgazeti.

Жители Батуми собрались у круизного лайнера, прибывшего из Сочи днем ранее, в 21:00 по Киеву. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Присутствовавшие на пристани, где пришвартовался Astoria Grande, также исполнили гимн Грузии.

Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали. Через час после протеста Astoria Grande покинул порт.

Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.

В Агентстве морского транспорта Грузии накануне заявили, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер. Лайнер зарегистрирован на Сейшельских островах по имени Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.