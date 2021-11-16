"Грузинское законодательство этого не предусматривает": Грузия объяснила, почему Денисову не пустили в Саакашвили

Об этом сообщает Sputnik.Грузия.



"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу – ред.) украинского омбудсмена, и такой нужды нет, у нас нет такого обязательства", – сказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



Грузинский министр также аргументировал недопуск Денисовой к Михеилу Саакашвили заботой о его здоровье.



"Когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не упустили", - пояснил глава министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе.



Брегадзе также заявил, что им с Денисовой стоило бы встретиться, чтобы была учтена позиция обеих сторон.