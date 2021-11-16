"Грузинское законодательство этого не предусматривает": Грузия объяснила, почему Денисову не пустили в Саакашвили
В министерстве юстиции Грузии заявили, что визит украинского омбудсмена в тюремную больницу не предусмотрен законодательством
Об этом сообщает Sputnik.Грузия.
"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу – ред.) украинского омбудсмена, и такой нужды нет, у нас нет такого обязательства", – сказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Грузинский министр также аргументировал недопуск Денисовой к Михеилу Саакашвили заботой о его здоровье.
"Когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не упустили", - пояснил глава министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Брегадзе также заявил, что им с Денисовой стоило бы встретиться, чтобы была учтена позиция обеих сторон.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что к Михеилу Саакашвили применили силу перед вывозом из тюрьмы .
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку , если его переведут в гражданскую больницу.
- 14 ноября врач Михеила Саакашвили и его девушка сообщили , что он не в состоянии встать с постели, однако грузинские власти опровергли эту информацию.
- 16 ноября Людмила Денисова сообщила , что ее не пустили в тюремную больницу, где находится Михеил Саакашвили.
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