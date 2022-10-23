Грузинский легион показал, как уничтожает наемников из ЧВК "Вагнера"

Видео легион обнародовал в своем twitter .

На видео видно, как военные Грузинского легиона из танка обстреляли позицию "вагнеровцев". В общей сложности 12 воинов легиона уничтожили 16 русских наемников.

"Легион идет вперед и мы голодны! 16 вагнеровских ватников уничтожено. Мы отомстим громом! лучше бегите, пока можете", - говорится в сообщении.

Грузинский национальный легион - военное подразделение, основанное в 2014 году добровольцами-грузинами для участия в Антитеррористической операции на востоке Украины. Это первый случай, когда в состав ВСУ были официально приняты иностранцы.

В эфире Эспрессо военный эксперт Денис Попович рассказа , что "линией Вагнера" противник хочет удержать территории, оккупированные им до 24 февраля.

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