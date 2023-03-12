Грузинский боец UFC деклассировал россиянина и поддержал Украину

Об этом сообщает Tribuna в Twitter.

В бою в легком весе (до 70 кг), состоявшемся на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США), Двалишвили победил Яна единогласным решением судей и не отдал сопернику ни одного раунда - 50:45, 50:4 , 50:45.

После боя грузинский боец призвал остановить войну РФ против Украины.

"Слава Украине, слава Грузии, слава свободе! Нам нужна только свобода! Нет войне! Пожалуйста, остановите войну!" – воскликнул Двалишвили.