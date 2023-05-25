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Грузинский авиаперевозчик запускает для россиян транзитные рейсы в Европу через Тбилиси

25 мая, 2023 четверг
16:41
Мир

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, недавно возобновившая прямые полеты в Россию, запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу

Об этом рассказал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, пишет RTVI.

По его словам, в планах рейсы в пять европейских городов – Милана, Парижа, Вены, Ларнаки, Салоников.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем по другим направлениям", – сказал Гаиашвили.

Он добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

"Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", – сказал он.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Ее сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.

Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.

  • Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
  • 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании "Азимут" совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Впоследствии разрешение было предоставлено еще одной авиакомпании из РФ – Red Wings.
  • 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву. Авиакомпания, в свою очередь, объявила Зурабишвили персоной нон решетки на своих самолетах.

Экономика
Грузия
санкции против России
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