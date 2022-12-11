Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Дело в том, что кто-то убедил нынешнюю грузинскую власть в том, что Россия не может проиграть войну с Украиной. И власти Грузии не уникальны в этой ситуации. Я не думаю, что грузинские власти на личном уровне восприятия желают поражения Украине. Однако они маниакально верят, что Москва не может проиграть эту войну. Поэтому они пытаются пересидеть и не дразнить Россию", – пояснил Копчак.

Эксперт также добавил, что часть грузин тоже опасаются конфликта с РФ.

"Грузинские власти надеются, что когда-то какая-то победа в России будет и они смогут сказать своему обществу, что смогли избежать эскалации из РФ. На любой нарратив, или требование выразить поддержку Саакашвили и Украины, власти Грузии отвечают, что их хотят втянуть в конфликт. И я бы не сказал, что это не срабатывает на их электорат. Определенная прослойка грузинского общества действительно не хочет эскалации из РФ. У грузин есть 100% поддержка Украины, но они боятся увидеть свои города похожими на Мариуполь", - добавил он.

7 декабря премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия готова поддерживать украинских беженцев и оказывать другую гуманитарную помощь, но не будет оказывать военную

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