Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной, - военный эксперт Копчак
Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии Владимир Копчак рассказал, что власти Грузии убеждены в том, что РФ не может проиграть войну Украине
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Дело в том, что кто-то убедил нынешнюю грузинскую власть в том, что Россия не может проиграть войну с Украиной. И власти Грузии не уникальны в этой ситуации. Я не думаю, что грузинские власти на личном уровне восприятия желают поражения Украине. Однако они маниакально верят, что Москва не может проиграть эту войну. Поэтому они пытаются пересидеть и не дразнить Россию", – пояснил Копчак.
Эксперт также добавил, что часть грузин тоже опасаются конфликта с РФ.
"Грузинские власти надеются, что когда-то какая-то победа в России будет и они смогут сказать своему обществу, что смогли избежать эскалации из РФ. На любой нарратив, или требование выразить поддержку Саакашвили и Украины, власти Грузии отвечают, что их хотят втянуть в конфликт. И я бы не сказал, что это не срабатывает на их электорат. Определенная прослойка грузинского общества действительно не хочет эскалации из РФ. У грузин есть 100% поддержка Украины, но они боятся увидеть свои города похожими на Мариуполь", - добавил он.
- 7 декабря премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия готова поддерживать украинских беженцев и оказывать другую гуманитарную помощь, но не будет оказывать военную
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное