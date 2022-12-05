Грузинские добровольцы погибли в окружении под Бахмутом, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
Основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили рассказал, что погибшие грузинские добровольцы воевали за Украину в составе добровольческого батальона "Карпатская Сичь"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Грузинские добровольцы погибли в окружении под Бахмутом. Это были ребята из Грузии, которые воевали за Украину в составе добровольческого батальона "Карпатская Сичь". Ребята попали в окружение. Они отказались сдаваться в плен кафиров. Россияне накрыли их тяжелым огнем из артиллерии. войны в Украине погибли уже 33 добровольца из Грузии. Грузия пожертвовала многими жизнями для поддержки Украины", - отметил Мамулашвили.
Командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили. Фото: Арміяінформ
Командир "Грузинского национального Легиона" также добавил, что в Грузии смерти ребят влекут только наплыв новых добровольцев в Украину.
"Грузия знакома с ситуацией, которая сейчас развернулась в Украине. Грузинское общество поддерживает Украину и сочувствует всем украинцам", - подчеркнул Мамулашвили.
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