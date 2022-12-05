Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Грузинские добровольцы погибли в окружении под Бахмутом. Это были ребята из Грузии, которые воевали за Украину в составе добровольческого батальона "Карпатская Сичь". Ребята попали в окружение. Они отказались сдаваться в плен кафиров. Россияне накрыли их тяжелым огнем из артиллерии. войны в Украине погибли уже 33 добровольца из Грузии. Грузия пожертвовала многими жизнями для поддержки Украины", - отметил Мамулашвили.

Командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили. Фото: Арміяінформ

Командир "Грузинского национального Легиона" также добавил, что в Грузии смерти ребят влекут только наплыв новых добровольцев в Украину.

"Грузия знакома с ситуацией, которая сейчас развернулась в Украине. Грузинское общество поддерживает Украину и сочувствует всем украинцам", - подчеркнул Мамулашвили.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине уничтожено 91 150 российских военных, 2922 танка, 281 самолет и 263 вертолета

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