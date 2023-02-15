Об этом в комментарии Еспресо рассказал грузинский журналист Темур Кигурадзе.

"Дорогие украинцы, никогда не думайте, что мы забыли о той помощи, которую вы нам оказывали в начале 90-х, во время войны в Абхазии, и в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии. Грузия активно собирает деньги, которые переводят на ВСУ, на гуманитарную помощь. Да, наша власть ведет себя самым отвратительным образом. Она на словах поддерживает Украину и даже оказывает какую-то гуманитарную помощь, но мы хотим, чтобы этого было больше. Мы добьемся, чтобы помощи было больше. Россия, мы можем сменить нашу власть", – отметил Кигурадзе.

Как он отмечает, большинство населения Грузии понимает, что война в Украине – это не только война двух стран, а битва за будущее всего региона, всех бывших колоний Российской империи. Наряду с этим Кигурадзе признает, что в последнее время Грузия стала своеобразной "безопасной гаванью" для некоторых граждан России.

"Кто-то убегает от мобилизации, кто-то просто не хочет находиться с тем режимом, который сейчас есть в России. Часть населения не сопротивляется нашествию россиян, и у таких процессов есть свои экономические причины. Цены в Грузии сейчас выше, чем в Восточной Европе. Поэтому некоторые граждане моей страны готовы обменять экономические преференции на память о том, что произошло всего несколько лет назад. Я могу сказать, что мне за это стыдно. У нас были акции за введение визового режима для россиян. Если кого и впускать, то лишь тех, кто готов бороться с режимом Путина", – считает грузинский журналист.

Кигурадзе говорит, что россияне, хотя едут сейчас массово в Грузию, но не могут делать там, что заблагорассудится.

"Есть контроль над тем, что делают россияне в Грузии. У нас они не бегают с российскими флагами, как в некоторых других странах. Они не пишут буквы "Z" на зданиях. Однажды было такое, что россиянин пытался вывесить российский флаг на одном из мостов Тбилиси, но это было 5-10 секунд, пока простые прохожие - молодые люди не схватили его и не порвали этот флаг. У нас такого, к счастью, нет и, надеюсь, не будет", - подытожил Кигурадзе.

Большое интервью с Темуром Кигурадзе – военным журналистом, работавшим в самых горячих точках мира, где происходили вооруженные конфликты, – вскоре читайте на Еспресо.