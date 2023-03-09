Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Грузинская православная церковь на фоне протестов предостерегла от чрезмерной "симпатии" к северному соседу и критике государства

Грузинская православная церковь на фоне протестов предостерегла от чрезмерной "симпатии" к северному соседу и критике государства

9 мартa, 2023 четверг
04:51
Мир

Патриархия Грузинской православной церкви выступила с первым от начала протестов в Тбилиси заявлением, предупреждающим от чрезмерной "симпатии" к северному соседу и критикой государства.

Об этом сообщает Грузия Online.

"Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть очень осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества. Церковь, как величайший объединитель и благотворитель нашего народа и страны, горячо молится за мир и единодушие", - говорится в заявлении.

В ГПЦ подчеркивают, что сохранение мирного курса и независимости страны является "единственной возможностью для прогресса": "Поляризующие радикальные заявления мы считаем попыткой нарушить мир, с какой бы стороны они ни распространялись, особенно со стороны духовенства".

При этом отмечается, что в соцсетях циркулируют проповеди отдельных священнослужителей, которые "затрагивают политические темы, как чрезмерная "симпатия" к северному соседу, или радикальная критика государства".

В этой связи ГПЦ заявляет, что такие наставления "чужие официальному видению церкви и вообще христианскому духу, что неоднократно озвучивалось в официальных позициях патриархии и в личных высказываниях католикоса-патриарха всей Грузии о пути евроинтеграции".

  • 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
  • В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
  • Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил , что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило , что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам".
  • 8 марта Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя продолжающиеся в этой стране акции протеста.
Грузия
Читайте также:
Автор
7 мартa, 2023 вторник
Люди из ФСБ дали зеленый свет вторжению, потому что были убеждены, что у Байдена Паркинсон или Альцгеймер, а Камала Гаррис сама не справится
Український Воїн
7 мартa, 2023 вторник
Это его глаза, голос и то, как он курил: украинка узнала в расстрелянном россиянами военном своего брата, - СМИ
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Автор Владимир Остапчук
8 мартa, 2023 среда
Беларусь станет новым хабом для китайской помощи России, - эксперт Лян-Чи Эванс Чен
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.18
    Покупка 38.18
    Продажа 39.03
  • EUR
    Покупка 40.03
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 мартa
05:19
Путин похож на Саддама Хусейна, а война в Украине – на нападение Ирака на Иран, - WP
04:31
Обновлено
По всей Украине объявлена воздушная тревога: раздаются взрывы, есть попадания
03:39
Компания Relativity Space отправляет в космос первую ракету, напечатанную на 3D-принтере
03:11
Более 1 млн беженцев из Украины нашли работу в ЕС
02:28
Талисманом Олимпиады-2026 в Италии выбрали горностаев в шлемах
01:33
Хвастался банковским мошенничеством: в США умер российский миллиардер
01:09
Обновлено
Протесты в Грузии 8 марта: силовики частично разогнали митинг и массово задерживают участников акций
01:06
Эстония предлагает вдвое снизить потолок цены на нефть из РФ
00:48
Зеленской вручили "Факел свободы", она посвятила награду всем украинским женщинам
00:46
Чехия присоединяется к расследованию военных преступлений РФ в Украине
00:23
Американская разведка: армия РФ не способна на масштабное наступление в этом году
00:22
Wizz Air открыл льготную программу подготовки пилотес
00:07
"Милан" одолел "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
2023, среда
8 мартa
23:53
"Бавария" уверенно прошла ПСЖ в Лиге чемпионов
23:45
Международное сообщество призвало Тбилиси "воздержаться от решений, которые перечеркнут перспективы демократии"
23:18
Пограничники отразили штурм на окраине Бахмута и ликвидировали 8 захватчиков
23:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 марта
22:53
В США вручили премию "Отважные женщины", среди лауреаток - волонтер Тайра и корреспондентка Еспресо в Польше Бьянка Залевская
22:39
Аналитика
Сергей Згурец
Ситуация в Черном море, продление "зернового соглашения" и боеприпасы для дронов. Колонка Сергея Згурца
22:29
Зеленский проанонсировал санкции против тех, кто пытается ослабить государство
22:17
Зеленский: Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это первый приоритет
22:10
Азар
Самый дорогой футболист "Реала" отказался от перехода в турецкую лигу
22:00
Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружной Грузии – Зеленский
21:50
Обзор
Спикер Палаты представителей США отказался посетить Украину, на фасаде правления Путина появились трещины, ВСУ нужны снаряды. Мировые СМИ об Украине 8 марта
21:40
Российские военные из автоматов обстреляли жилой дом в Сумской области
21:36
В 119-й бригаде ТрО Черниговщины говорят, что казненный россиянами безоружный пленный может быть их бойцом
20:58
Парламент Швейцарии не поддержал реэкспорт боеприпасов для Украины
20:48
Россияне обстреляли Никополь: ранены дети 10 и 11 лет и четыре взрослых
20:27
Анджей Дуда
Дуда назвал обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 "крайне необходимым"
20:10
"Сейчас это спекуляции": Боррель призвал не делать преждевременных выводов о взрывах на "Северных потоках"
20:09
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:01
OPINION
Восьмое марта – это не единственный атавизм совка
20:00
Обзор
Победные новости 378 дня войны: Украина получит два десятка "леопардов" до конца марта, а в оккупированном Энергодаре масштабный пожар
19:49
Власть Киева просят установить памятник воину, расстрелянному россиянами за возглас "Слава Украине!", - петиция
19:39
ООН готова стать посредником: Зеленский и Гутерреш обсудили возвращение ЗАЭС под контроль Украины
19:13
СБУ показала видео уничтожение российской огнеметной системы "Сонцепек" дроном-камикадзе
19:09
В Киеве проведут следственный эксперимент с применением оружия, жителей предупредили о выстрелах и осложнениях движения
18:59
В Луганской области россияне выгоняют людей из их домов и размещают там военных РФ, - Генштаб
18:57
Интервью
С чего началась великая война России с Украиной? Взгляд историков
18:56
РФ заявила, что Украина отказалась забрать из плена 70 своих военных, украинская сторона опровергла
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV