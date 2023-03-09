Об этом сообщает Грузия Online.

"Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть очень осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества. Церковь, как величайший объединитель и благотворитель нашего народа и страны, горячо молится за мир и единодушие", - говорится в заявлении.

В ГПЦ подчеркивают, что сохранение мирного курса и независимости страны является "единственной возможностью для прогресса": "Поляризующие радикальные заявления мы считаем попыткой нарушить мир, с какой бы стороны они ни распространялись, особенно со стороны духовенства".

При этом отмечается, что в соцсетях циркулируют проповеди отдельных священнослужителей, которые "затрагивают политические темы, как чрезмерная "симпатия" к северному соседу, или радикальная критика государства".

В этой связи ГПЦ заявляет, что такие наставления "чужие официальному видению церкви и вообще христианскому духу, что неоднократно озвучивалось в официальных позициях патриархии и в личных высказываниях католикоса-патриарха всей Грузии о пути евроинтеграции".