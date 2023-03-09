Грузинская православная церковь на фоне протестов предостерегла от чрезмерной "симпатии" к северному соседу и критике государства
Патриархия Грузинской православной церкви выступила с первым от начала протестов в Тбилиси заявлением, предупреждающим от чрезмерной "симпатии" к северному соседу и критикой государства.
Об этом сообщает Грузия Online.
"Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть очень осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества. Церковь, как величайший объединитель и благотворитель нашего народа и страны, горячо молится за мир и единодушие", - говорится в заявлении.
В ГПЦ подчеркивают, что сохранение мирного курса и независимости страны является "единственной возможностью для прогресса": "Поляризующие радикальные заявления мы считаем попыткой нарушить мир, с какой бы стороны они ни распространялись, особенно со стороны духовенства".
При этом отмечается, что в соцсетях циркулируют проповеди отдельных священнослужителей, которые "затрагивают политические темы, как чрезмерная "симпатия" к северному соседу, или радикальная критика государства".
В этой связи ГПЦ заявляет, что такие наставления "чужие официальному видению церкви и вообще христианскому духу, что неоднократно озвучивалось в официальных позициях патриархии и в личных высказываниях католикоса-патриарха всей Грузии о пути евроинтеграции".
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