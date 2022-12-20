Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к грузинским властям выпустить экспрезидента Грузии на лечение за границу, информирует JAM-News.

"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы спецоперации даже предоставили заявление президента Украины. Это простая оценка", – сказал Мдинарадзе, добавив, что целью приезда бывшего грузинского президента было "развязывание войны".

В министерстве иностранных дел Украины в контексте заявления ответили, что никогда не вмешивалось и не планируют вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Об этом говорится в комментарии спикера ведомства Олега Николенко в Facebook.

"Какие только инсинуации не распространят отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – отметил он.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили "глубокое разочарование" тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".

"Возобновляем призыв предоставить доступ к Михеилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения ", – добавил Николенко.

Как известно, Саакашвили находится под стражей с момента тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

В своем видеообращении в понедельник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. "Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку. Самое время сделать этот добрый шаг", – сказал он.

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