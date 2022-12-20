"Грузинская мечта" обвинила Украину во втягивании Тбилиси в войну с помощью Саакашвили, у Кулебы ответили
Глава партии "Грузинской мечты" в парламенте заявил, что приезд Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну
Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к грузинским властям выпустить экспрезидента Грузии на лечение за границу, информирует JAM-News.
"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы спецоперации даже предоставили заявление президента Украины. Это простая оценка", – сказал Мдинарадзе, добавив, что целью приезда бывшего грузинского президента было "развязывание войны".
В министерстве иностранных дел Украины в контексте заявления ответили, что никогда не вмешивалось и не планируют вмешиваться во внутренние дела Грузии.
Об этом говорится в комментарии спикера ведомства Олега Николенко в Facebook.
"Какие только инсинуации не распространят отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – отметил он.
Во внешнеполитическом ведомстве также выразили "глубокое разочарование" тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".
"Возобновляем призыв предоставить доступ к Михеилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения ", – добавил Николенко.
Как известно, Саакашвили находится под стражей с момента тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
- В своем видеообращении в понедельник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. "Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку. Самое время сделать этот добрый шаг", – сказал он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное