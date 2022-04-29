Грузинская Borjomi останавливает производство: принадлежит олигархам из РФ и попала под санкции

Об этом сообщает Первый канал Грузии .

"Сложную ситуацию на основных рынках сбыта продукции компании усугублял ограниченный доступ к банковским счетам, что закрывало компании возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами", – говорится в заявлении компании.



Предприятие вынуждено с 29 апреля остановить производственный процесс на обоих заводах разлива Borjomi. Компания надеется, что ситуация улучшится и работу удастся возобновить.

Российская Альфа-Групп владеет 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года. Основатели Альфа-Групп – олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Британии и ЕС.