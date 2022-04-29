Грузинская Borjomi останавливает производство: принадлежит олигархам из РФ и попала под санкции
Грузинская компания по производству воды Borjomi заявила об остановке обоих заводов из-за санкций
Об этом сообщает Первый канал Грузии .
"Сложную ситуацию на основных рынках сбыта продукции компании усугублял ограниченный доступ к банковским счетам, что закрывало компании возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами", – говорится в заявлении компании.
Предприятие вынуждено с 29 апреля остановить производственный процесс на обоих заводах разлива Borjomi. Компания надеется, что ситуация улучшится и работу удастся возобновить.
Российская Альфа-Групп владеет 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года. Основатели Альфа-Групп – олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Британии и ЕС.
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