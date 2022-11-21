Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В отличие от Украины, Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России. Грузия была пионером этого процесса, помним "Революцию роз". Дело в том, что такие страны как Грузия и Молдова значительно меньше, чем Украина. Они владеют значительно меньшим потенциалом сопротивления российским имперским амбициям. Грузины жалуются, что Россия давит массой. Она все скупает, им сложно противостоять давлению, которое оказывает огромная Россия на маленькую Грузию", - пояснил Майоров.

Эксперт также добавил, что у Украины есть большие ресурсы и внутренний потенциал.

"Молдова и Грузия смотрят на Украину как на маяк. Если Украине удастся сломать российскую имперскую сущность и имперские планы, Украина завоюет не только для себя свободу, но и сыграет благую роль в истории этих стран, которые также стремятся к европейской интеграции", - подчеркнул Майоров. .

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