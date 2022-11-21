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Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России, - эксперт по информационной безопасности Майоров

21 ноября, 2022 понедельник
16:02
война с Россией

Эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров отметил, что некоторое время Грузия двигалась по пути реформ и подала блестящий пример Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В отличие от Украины, Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России. Грузия была пионером этого процесса, помним "Революцию роз". Дело в том, что такие страны как Грузия и Молдова значительно меньше, чем Украина. Они владеют значительно меньшим потенциалом сопротивления российским имперским амбициям. Грузины жалуются, что Россия давит массой. Она все скупает, им сложно противостоять давлению, которое оказывает огромная Россия на маленькую Грузию", - пояснил Майоров.

Эксперт также добавил, что у Украины есть большие ресурсы и внутренний потенциал.

"Молдова и Грузия смотрят на Украину как на маяк. Если Украине удастся сломать российскую имперскую сущность и имперские планы, Украина завоюет не только для себя свободу, но и сыграет благую роль в истории этих стран, которые также стремятся к европейской интеграции", - подчеркнул Майоров. .

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