Груз нефти из Венесуэлы объемом 650 тысяч баррелей впервые за два года отправится в Европу, - Reuters
Более 600 тыс. баррелей венесуэльской нефти уже загружены итальянской компанией Eni на арендованные суда
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
Эта партия уже загружена итальянской компанией Eni на съемные суда. Второй танкер, арендованный компанией, сейчас идет в Венесуэлу, чтобы отгрузить там еще 2 миллиона баррелей нефти и доставить в Европу.
Известно, что в мае Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить закупку венесуэльской нефти в качестве возможности погашения долга и компенсации российской нефти.
- 13 июня СМИ сообщили, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине заработала на энергоносителях почти $100 млрд. Крупнейшими покупателями стали Китай – 12,6 млрд евро, Германия – 12,1 млрд евро и Италия – 7,8 млрд евро.
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