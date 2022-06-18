Груз нефти из Венесуэлы объемом 650 тысяч баррелей впервые за два года отправится в Европу, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Эта партия уже загружена итальянской компанией Eni на съемные суда. Второй танкер, арендованный компанией, сейчас идет в Венесуэлу, чтобы отгрузить там еще 2 миллиона баррелей нефти и доставить в Европу.



Известно, что в мае Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить закупку венесуэльской нефти в качестве возможности погашения долга и компенсации российской нефти.

13 июня СМИ сообщили, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине заработала на энергоносителях почти $100 млрд. Крупнейшими покупателями стали Китай – 12,6 млрд евро, Германия – 12,1 млрд евро и Италия – 7,8 млрд евро.

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