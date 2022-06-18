English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Груз нефти из Венесуэлы объемом 650 тысяч баррелей впервые за два года отправится в Европу, - Reuters

Груз нефти из Венесуэлы объемом 650 тысяч баррелей впервые за два года отправится в Европу, - Reuters

18 июня, 2022 суббота
14:47
Экономика нефть

Более 600 тыс. баррелей венесуэльской нефти уже загружены итальянской компанией Eni на арендованные суда

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Эта партия уже загружена итальянской компанией Eni на съемные суда. Второй танкер, арендованный компанией, сейчас идет в Венесуэлу, чтобы отгрузить там еще 2 миллиона баррелей нефти и доставить в Европу.

Известно, что в мае Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить закупку венесуэльской нефти в качестве возможности погашения долга и компенсации российской нефти.

  • 13 июня СМИ сообщили, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине заработала на энергоносителях почти $100 млрд. Крупнейшими покупателями стали Китай – 12,6 млрд евро, Германия – 12,1 млрд евро и Италия – 7,8 млрд евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
США
Читайте также:
Девін Хейні та Джордж Камбосос (ліворуч)
18 июня, 2022 суббота
У Ломаченко отобрали возможность боксировать за титул абсолютного чемпиона
17 июня, 2022 пятница
"Выше Лаврова": Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину
Сердюков
18 июня, 2022 суббота
Кремль уволил командующего ВДВ из-за больших потерь среди российских десантников – ISW
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
18 июня
14:58
Украинские беженцы в Ирландии имеют проблемы с налоговой системой, изучением языка и поиском работы, - опросы
14:31
Эксклюзив
То ли украинское гражданство, то ли Папуа Новой Гвинеи - российским олигархам безразлично, они готовы на все, лишь бы избавиться от санкций, - Фейгин
14:27
В Херсоне украинские партизаны взорвали автомобиль с начальником исправительной колонии
14:26
На фото беженцы из Украины, ожидающие регистрации в Бельгии
По меньшей мере 300 украинских беженцев вернулись домой из Бельгии
14:12
Алексей Данилов
Этим нельзя жонглировать, это не кегли и не цирк, - Данилов возмутился из-за данных о потерях в 1000 бойцов ВСУ в день
14:07
Эксклюзив
Есть возможность, что российская армия испытает коллапс и просто сдастся, - британский полковник Глен Грант
13:55
В ОРЛО потребительская корзина почти на 40% дороже, чем на подконтрольной Украине территории
13:49
Зеленский прибыл в Николаевскую область
13:45
Алексей Данилов
Ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или в начале осени, - Данилов
13:35
Сорвал Тризуб с доски почета и снял на видео: жителю Харьковщины объявили о подозрении
13:31
СБУ разоблачила корректировщика российского огня по мосту через Днестровский лиман
13:28
Борис Джонсон
Украина может и должна принимать Евровидение-2023, - Джонсон
13:23
Эксклюзив
Сергей Згурец
Сейчас расширяется доступ Украины к большему количеству спутниковых снимков, это активно способствует нашей разведке, - Згурец
13:21
Кривой Рог
Рашисты бомбили ракетами Кривой Рог, есть разрушения и пострадавшие
13:17
евробляха
В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей
13:11
ВСУ совместно с НГУ уничтожили три многоцелевых тягача рашистов на Харьковщине
13:06
Алексей Данилов
Не понимаю, с какого испугу Подоляк стал голосом армии – видел его только на пеньках у Януковича, - Данилов
12:43
Эксклюзив
На Майдане Незалежности простились с погибшим под Изюмом активистом Романом Ратушным
12:38
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Токаев отказался от российского ордена, - СМИ
12:34
MQ-1C Gray Eagle
США, вероятно, остановят продажу беспилотников MQ-1C Grey Eagle Украине из-за опасений, что они попадут в РФ, - Reuters
12:28
На Николаевщине за сутки от российских обстрелов пострадали 22 человека
12:13
Эксклюзив
Николаевщина находится под непрерывными обстрелами, - депутат облсовета
12:05
На оккупированных территориях РФ усилила "мобилизацию": отказ грозит пытками, - Денисова
12:03
Эксклюзив
Лукашенко Путин
Путин понимает, что белорусская армия может перейти на сторону Украины, - руководитель "Белого легиона"
11:58
Путин Меркель
Меркель все еще не считает, что газ был оружием Путина
11:32
"Щелкает как орешки": ВСУ показали уничтожение российской техники из "Стугны"
11:27
В Мариуполе оккупанты планируют в ближайшее время "мобилизовать" осужденных
11:21
Давид Арахамия
Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с Россией
10:58
Эксклюзив
Харьков атакуют не только обстрелами, но и фейками о холере, воде и ТрО, - депутат Харьковского облсовета
10:48
Получение украинской пенсии за границей: Центр при СНБО опроверг фейки
10:43
Из Запорожья 18 июня можно будет выехать на временно оккупированные территории
10:38
Стало известно, где "Динамо" будет принимать "Фенербахче" в Лиге чемпионов
10:27
"Нам грозит ад на земле", - в ООН отреагировали на нехватку украинского зерна
10:12
Ночью в Бердянске были взрывы: часть города – без света
10:06
Около 33 350 оккупантов, 1465 танков и 216 самолетов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
10:01
Россия использует в Украине сирийский опыт "гуманитарных" коридоров, - британская разведка
09:29
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину 323 ребенка погибли, более 583 получили ранения
09:24
Российские пропагандисты показали видео с пленными американскими добровольцами
08:57
В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли "Азот" и по меньшей мере 27 домов
08:41
Обновлено
Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV