Грустный день. Байден отреагировал на решение Верховного суда США о праве на аборты
Президент Америки призвал соотечественников, "независимо от того, насколько глубоко их беспокоит это решение", выражать мирный протест
Об этом Джо Байден написал в Twitter.
"Сегодня очень грустный день для Соединенных Штатов. Верховный суд прямо лишил американский народ конституционного права, которое он уже признал. Просто отобрал. Такого еще никогда не делалось по поводу права, которое настолько важно для многих американцев", — считает глава Белого дома.
Байден призвал всех американцев "независимо от того, насколько глубоко их беспокоит это решение", выражать мирный протест.
"Насилие никогда не было приемлемым. Угрозы и устрашения – это не способ общения. Мы должны противостоять насилию в любой форме", – сказал президент США.
- 24 июня в США отменили закон, дававший право на аборты, теперь их будут регулировать в штатах.
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