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Группу связанных с Roshen компаний оштрафовали на 283 млн грн

21 декабря, 2021 вторник
20:54
Общество

Группу компаний, связанных с Roshen Europe BV, оштрафовали на 283 млн грн за монополизм

Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

"Сегодня, 21 декабря 2021 года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн группу компаний: ООО "ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА", ЧАО "ДНЕПРОВСКИЙ КПК", ЧАО "ИНТЕРКОРН", связанных отношениями контроля через конечного бенефициарного собственника - Петра Алексеевича Порошенко", - говорится в сообщении.

Штраф был вынесен за два случая нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно за злоупотребление монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

Как сообщают в пресс-службе комитета, нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сироп в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года. А также, в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Также группа осуществляла ценовые исключения и устанавливала эксклюзивно низкие цены для кондитерских фабрик.

"При рассмотрении дела, которое длилось полтора года, Комитет установил, что в 2018-2020 годах Группа была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 г.), 93,86 % (в 2019 г.) и 79,75% (в 2020 г.) Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направлена на поддержание собственного монопольного положения", - говорится в сообщении.

За 2018-2020 импортеры были единственными конкурентами группы на этом рынке.

Антимонопольный комитет установил, что группа является единственным производителем кукурузного крахмала в Украине, ее доля в 2018 году 74,26%, а в 2019 году - 96,79%.

"Учитывая приведенное, Комитет признал, что Группа занимала монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и сиропов во временных пределах 2018-2020 года", - говорится в сообщении.

Комитет наложил на компании следующие штрафы:

  • ООО "ИНТЕРСТАРЧ УКРАИНА" - 210185150 грн (по 105092575 грн за каждое нарушение);
  • ЧАО "ДНЕПРОВСКИЙ УПК" - 47 458 400 грн (по 23 729 200 грн за каждое нарушение);
  • ЧАО "ИНТЕРКОРН" – 25 980 950 грн (по 12 990 475 грн за каждое нарушение).
В течение двух месяцев с даты получения решения компании обязаны прекратить нарушение и сообщить об этом.

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