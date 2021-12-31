Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба послов G7.



"Сегодня последний день председательства Великобритании в Группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде Германии. Удачи!" – говорится в сообщении.



Великобритания возглавляла группу послов стран G7 в Украине с января 2021 года.

Напомним, ранее послы G7 назвали раскритиковавшим отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.