Групповое нападение на бар в центре Киева: полицейские сообщили о подозрении двум причастным

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Сотрудники полиции провели комплекс следственных действий и установили около тридцати человек, обоснованно подозреваемых в совершении указанного преступления. 10 декабря полицейские провели санкционированные обыски по местам проживания нескольких фигурантов и изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности.



При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры двум несовершеннолетним 2005 и 2006 годов рождения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.



В рамках уголовного производства полицейские проводят следственные действия и готовят сообщения о подозрении другим участникам нападения.

Напомним, 26 ноября 2021 года в Киеве на Подоле толпа молодых людей разгромила бар "Хвылевой". Нападавшие оставили в заведении визитку организации "Центурия". QR-код с визитки направляет на Telegram-канал Centuria, где указано, что это "движение, которое стоит на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции".