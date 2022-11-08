Об этом пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 ноября.

Так, в городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.

В свою очередь в районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории Чеченской Республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их жилья.

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