Группировку оккупантов в Новософиевке пополнили подразделением чеченцев, а в Энергодаре усиливают контрразведывательные мероприятия, - Генштаб
В районе Новософиевки, что на Херсонщине, группировку захватнических войск пополнили подразделением с территории Чеченской Республики. А в Энергодаре оккупанты усиливают административные и контрразведывательные мероприятия
Об этом пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 ноября.
Так, в городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.
В свою очередь в районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории Чеченской Республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их жилья.
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