Группировка РФ в Черном море стала меньше, - представитель штаба Одесской ОВА Братчук
Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что ракетная угроза с Черного моря остается
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Группировка черноморского флота РФ в Черном море стала вдвое меньше. В море стоят несколько вражеских кораблей: два надводных и одна субмарина, которые держат на борту около 20 крылатых ракет морского базирования типа "калибр". Есть три ВДК (большие десантные корабли), но они не готовы проводить десантные операции – это имитация бурной деятельности России. Однако ракетная угроза остается", - отметил Братчук.
Представитель штаба Одесской ОВА добавил, что сценарий врага не меняется. Противник бежит по критической инфраструктуре и продолжает бить по мирным населенным пунктам.
"Николаев снова обстреляли. Думаю, что это был удар не с моря, удар был с временно оккупированной территории Херсонщины или Запорожской области", - отметил Сергей Братчук.
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