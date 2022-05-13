Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На Одесщине враг продолжает расшатывать ситуацию для сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивание имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужастиками по скоплению в регионе националистических подразделений. Корабельная группировка в Черном море: 4 корабля и 2 подводные лодки, несущие более 30 крылатых ракет типа "Калибр", - говорится в отчете.

В ВСУ подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается актуальной по всей территории Украины.

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