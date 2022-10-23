Об этом у себя в facebook сообщил украинский певец Александр Фоззи Сидоренко

"Флоренция прекрасна. Прямо неожиданно прекрасна. Только нам не дали там вчера сыграть - полиция отозвала разрешение на акцию. Что-то типа - рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера были", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что сегодня, 23 октября, в 16:00 группа сыграет у римского Форума.

31 августа стало известно, что во время благотворительного концерта в Дрездене злоумышленники украли из концертного буса группы ТНМК ценные вещи и деньги.

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