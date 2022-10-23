Группе ТНМК, которая собирает деньги на ВСУ, не разрешили выступить во Флоренции, - Фоззи
Полиция отозвала разрешение на концерт во Флоренции группы ТНМК, которая собирает средства на Вооруженные силы Украины
Об этом у себя в facebook сообщил украинский певец Александр Фоззи Сидоренко
"Флоренция прекрасна. Прямо неожиданно прекрасна. Только нам не дали там вчера сыграть - полиция отозвала разрешение на акцию. Что-то типа - рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера были", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что сегодня, 23 октября, в 16:00 группа сыграет у римского Форума.
- 31 августа стало известно, что во время благотворительного концерта в Дрездене злоумышленники украли из концертного буса группы ТНМК ценные вещи и деньги.
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