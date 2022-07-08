Группам повышенного риска во Франции будут настоятельно рекомендовать прививаться от обезьяньей оспы

Об этом сообщает Le Figaro.

Во Франции будут настоятельно рекомендовать прививаться от обезьяньей оспы людям, относящимся к группам повышенного риска. Высший орган по здравоохранению рекомендовал делать такие прививки гомосексуалистам, транссексуалам и тем, кто занимается проституцией.

По словам руководителя Агентства по здравоохранению Жерома Саломона, представители этих групп могут обратиться за такой прививкой уже на следующей неделе. Ведь проблема действительно очень серьезная.

Во Франции, в частности, известно о 721 случае обезьяньей оспы, из которых более 470 – в Иль-де-Франс.

В 98% случаях больные - мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, или люди, которые имели более одного партнера в течение трех недель до появления симптомов заболевания.

По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.

21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.

22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян. А в Аргентине (Латинская Америка) зафиксировали первого больного.

Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

В мире зарегистрировали более 6 тыс. случаев оспы обезьян

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