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Группам повышенного риска во Франции будут настоятельно рекомендовать прививаться от обезьяньей оспы

8 июля, 2022 пятница
20:46
Здоровье

Вероятность заболеть обезьяньей оспой у групп повышенного риска значительно выше

Об этом сообщает Le Figaro.

Во Франции будут настоятельно рекомендовать прививаться от обезьяньей оспы людям, относящимся к группам повышенного риска. Высший орган по здравоохранению рекомендовал делать такие прививки гомосексуалистам, транссексуалам и тем, кто занимается проституцией.

По словам руководителя Агентства по здравоохранению Жерома Саломона, представители этих групп могут обратиться за такой прививкой уже на следующей неделе. Ведь проблема действительно очень серьезная.

Во Франции, в частности, известно о 721 случае обезьяньей оспы, из которых более 470 – в Иль-де-Франс.

В 98% случаях больные - мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, или люди, которые имели более одного партнера в течение трех недель до появления симптомов заболевания.

  • По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.
  • 21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.
  • 22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян. А в Аргентине (Латинская Америка) зафиксировали первого больного.
  • Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • В мире зарегистрировали более 6 тыс. случаев оспы обезьян

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