Группа "Жадан и Собаки" выпустила собственное пиво

Об этом сообщила официальная страница Жадана в Facebook.



"Мы убеждены, что пить нужно так, чтобы на утро не было мучительно больно за бессмысленно потраченные честно заработанные деньги. Поэтому вместе с коллегами и духовными собратьями из пивоварни Rebrew мы решили выпустить свое собственное собачье пиво", - говорится в сообщении.



Название пива - Жадан и Собаки Session IPA. Оно уже есть в продаже.

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