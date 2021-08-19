Группа "Жадан и Собаки" выпустила собственное пиво
Музыкальная группа "Жадан и Собаки" выпустила свое пиво
Об этом сообщила официальная страница Жадана в Facebook.
"Мы убеждены, что пить нужно так, чтобы на утро не было мучительно больно за бессмысленно потраченные честно заработанные деньги. Поэтому вместе с коллегами и духовными собратьями из пивоварни Rebrew мы решили выпустить свое собственное собачье пиво", - говорится в сообщении.
Название пива - Жадан и Собаки Session IPA. Оно уже есть в продаже.
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