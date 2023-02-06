Группа "За будущее" поддержит назначение новых руководителей СБУ и МВД, – нардеп Батенко
Группа "За будущее" поддержит назначение Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины и Игоря Клименко на должность министра внутренних дел
Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат от группы "За будущее" Тарас Батенко.
"Во время военного положения такие ключевые институты как МВД и СБУ должны иметь полноценные головы. Поэтому после трагической гибели господина Монастырского очевидно, что министерство должно получить легитимного до конца руководителя, назначенного парламентом. Так же как и Служба безопасности Украины. Наша депутатская группа "За будущее" будет поддерживать обе кандидатуры. Это выбор Верховного главнокомандующего в условиях военного положения. Другого варианта нет", - сказал он.
- Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малыш.
- Президент Владимир Зеленский 6 февраля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ.
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