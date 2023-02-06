Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Группа "За будущее" поддержит назначение новых руководителей СБУ и МВД, – нардеп Батенко
Эксклюзив

Группа "За будущее" поддержит назначение новых руководителей СБУ и МВД, – нардеп Батенко

6 февраля, 2023 понедельник
18:01
Общество

Группа "За будущее" поддержит назначение Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины и Игоря Клименко на должность министра внутренних дел

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат от группы "За будущее" Тарас Батенко.

"Во время военного положения такие ключевые институты как МВД и СБУ должны иметь полноценные головы. Поэтому после трагической гибели господина Монастырского очевидно, что министерство должно получить легитимного до конца руководителя, назначенного парламентом. Так же как и Служба безопасности Украины. Наша депутатская группа "За будущее" будет поддерживать обе кандидатуры. Это выбор Верховного главнокомандующего в условиях военного положения. Другого варианта нет", - сказал он.

  • Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малыш.
  • Президент Владимир Зеленский 6 февраля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ.
Верховная Рада
СБУ
Читайте также:
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
4 февраля, 2023 суббота
Зеленский лишил гражданства предателей, которые были одними из столпов режима Януковича, - Арахамия
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антин Борковский
5 февраля, 2023 воскресенье
Окружение Путина уже планирует будущее России без него, – экс-депутат российской думы Яковенко
6 февраля, 2023 понедельник
Арахамия: Минобороны возглавит Буданов, а Резникова переведут в Минстратегпром
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 42.42
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
6 февраля
18:22
Шмыгаль внес в Раду кандидатуру Клименко на руководителя МВД
18:16
Обновлено
УГКЦ объявила о переходе на новый календарь: подробности
18:08
OPINION
Как в России попытаются косплеить украинский Майдан
17:57
Украина национализировала агрохолдинг и заводы российских олигархов более чем на 2 млрд грн
17:55
Обновлено
Землетрясение в Турции: Эрдоган заявил о 912 погибших и 5 385 раненых, потеряна связь с некоторыми украинцами
17:51
Синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько в Украине продержатся морозы
17:34
В Изюме начали перезахоронение эксгумированных тел местных жителей, убитых россиянами
17:31
Усик рассказал, как меняется поведение Фьюри, когда выключаются камеры
17:12
Зеленский провел заседание Ставки: особое внимание уделили ситуации на Бахмутском направлении
16:48
Свитолина впервые с начала войны посетила Украину
16:38
Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ
16:25
Эксклюзив
Впечатление, что анонсированное наступление россиян сконцентрировано только на Бахмуте, - нацгвардеец Назаренко
16:25
В Украине отменили нынешнюю государственную итоговую аттестацию
16:21
Рада обратилась к МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024
16:21
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:20
Обновлено
Верховная Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией
16:17
Верховная рада
Рада призвала ПА ОБСЕ исключить российских и белорусских делегатов и признать РФ государством-террористом
16:11
Лунин из-за травмы Куртуа сыграет за "Реал" на клубном ЧМ по футболу
16:04
"Сливал" врагу данные о наступательных операциях ВСУ: СБУ задержала российского агента
16:00
OPINION
Об алгоритме манипуляций сознанием
15:49
Верховная Рада призвала Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу
15:38
OPINION
Сергей Руденко
Путин пообещал не убивать Зеленского?
15:37
Верховная Рада
Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Абрамовича из ОПЗЖ, - Железняк
15:35
"Манчестер Сити" могут выгнать из АПЛ из-за масштабных финансовых махинаций
15:25
Украинцы подали более 7000 заявок на вступление в ряды "Гвардии наступления"
15:01
Резников назвал причину отмены дополнительных вознаграждений отдельным военным
14:58
На оккупированную ЗАЭС прибыл персонал из Калининской АЭС, - Энергоатом
14:30
Норвегия планирует выделить в течение пяти лет более $7 миллиардов в помощь Украине
14:25
Цыганков победно дебютировал в чемпионате Испании по футболу
14:24
Эксклюзив
Огрызко
К Мюнхенской конференции Украине следовало бы представить свое видение окончания войны и судьбы РФ, - Огрызко
14:17
зерно
В Черном море село на мель судно, следовавшее в Украину за зерном
14:14
Елена Гончарук
Главой "Довженко-центра" стала Елена Гончарук
14:12
Зеленский на этой неделе может полететь на саммит лидеров ЕС в Брюссель, - FT
14:02
Венгрия
В Венгрии российские спецслужбы готовятся провести акции с призывом к "миру с РФ", - InfoDnes
14:01
OPINION
Нефтяная удавка для российского бюджета
13:46
В Турции произошло второе за день мощное землетрясение
13:41
Резников объяснил, почему мужчинам раздают повестки на улицах, в кафе и ТРЦ
13:31
В разведке прогнозируют получение Россией очередной партии иранских дронов в ближайшее время
13:30
Россияне могут на неопределенное время отключить интернет в Мариуполе, - Андрющенко
13:16
Генерал Сырский рассказал, благодаря чему Бахмут стал для россиян "неприступной крепостью"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV