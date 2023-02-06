Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат от группы "За будущее" Тарас Батенко.

"Во время военного положения такие ключевые институты как МВД и СБУ должны иметь полноценные головы. Поэтому после трагической гибели господина Монастырского очевидно, что министерство должно получить легитимного до конца руководителя, назначенного парламентом. Так же как и Служба безопасности Украины. Наша депутатская группа "За будущее" будет поддерживать обе кандидатуры. Это выбор Верховного главнокомандующего в условиях военного положения. Другого варианта нет", - сказал он.