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Группа "Вагнер" не будет применена с территории Беларуси против Украины, - независимый военный обозреватель Алесин

15 июля, 2023 суббота
15:30
Война с Россией

Александр Алесин, независимый военный обозреватель, отметил, что Лукашенко не хочет вступать в вооруженный конфликт с Украиной, потому что он сейчас получил все, о чем мечтал долгие годы своей власти

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я вам выскажу свое мнение, исходя из той политики, которую проводит Александр Лукашенко. Дело в том, что среди всех политических деятелей на постсоветском пространстве наверняка Лукашенко меньше всего хочет вступить в вооруженный конфликт с Украиной. Потому что он получил все, о чем мечтал долгие годы своей власти. У него сейчас есть российский рынок, полностью открыты все регионы РФ, сняты любые преграды, белорусские товары признаны российскими. Лукашенко получил колоссальные инвестиции в развитие белорусской промышленности, причем столько денег, что он еще думает, как их освоить. Поэтому от этого золотого дождя он не откажется", - отметил независимый военный обозреватель.

Александр Алесин считает, что, исходя из общего направления политики Александра Лукашенко, группа "Вагнер" не будет применена с территории Беларуси против Украины.

"Есть еще одно важное обстоятельство: Украина создала очень мощный рубеж обороны по всей границе с Беларусью, к тому же местность там очень неблагоприятна для наступающей стороны. Вагнеровцы – обычные вояки, возможно, очень квалифицированные, но они не боги. А если они и полетят, то только на российских или белорусских вертолетах, которые с легкостью встретит украинское ПВО. С точки зрения и политической, и военной, в ближайшее время ждать агрессивных действий группы "Вагнер" с территории Беларуси против Украины не приходится", - подытожил Алесин .

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

15 июля Беларуски Гаюн сообщил, что большая колонна ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь

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Украина
Белорусь
Александр Лукашенко
Вагнергейт
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