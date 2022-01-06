Группа украинцев не смогла вылететь из Алматы из-за прекращения работы аэропорта
В среду вечером, 5 января, группа граждан Украины не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев, потому что аэропорт временно прекратил работу
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Укринформу".
По его словам, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.
Представитель МИД отметил, что ситуация осложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, задерживаются или отменяются международные авиарейсы.
"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев", - сказал Николенко.
Он призвал находящихся в Казахстане украинцев избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" , чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.
"Хочу всех успокоить: Украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы. Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации безопасности", - сказал спикер МИД.
Он добавил, что посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 5 января крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Участники протестов захватили аэропорт Алматы, его работа приостановлена.
- 6 января международные авиакомпании начали отменять рейсы в Алматы на фоне протестов.
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