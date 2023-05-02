Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в телеграмме.

Артисты отправились 1 мая с киевского вокзала.

"Группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидение, вчера вечером отправилась поездом Киев - Хелм (под кодовым названием TVORCHI EXPRESS) в Ливерпуль, где уже через несколько дней начинается самое масштабное ежегодное песенное шоу. Желаем ребятам успеха и победы, и доставить хрустальный микрофон в столицу, как и в прошлом году", - говорится в сообщении.

Справка: 67-й песенный конкурс должен был состояться в Украине, ведь украинская группа Kalush Orchestra в 2022 году одержала победу. Но в целях безопасности невозможно провести "Евровидение-2023". Поэтому конкурс от имени Украины состоится в Ливерпуле, Великобритания. Место проведения – арена Liverpool. Первый полуфинал "Евровидения-2023" зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй – 11 мая. Имя победителя будет оглашено 13 мая, именно тогда состоится финал.

В этом году представители от 37 стран примут участие в конкурсе. От участия отказались три страны – Болгария, Северная Македония и Черногория – объяснив свое решение нехваткой финансирования. Кроме того, Россию отстранили от конкурса. Европейский языковой союз (EBU) в 2022 году приостановил членство РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также дисквалифицировали и Беларусь, лишение членства страны произошло в 2021 году из-за нарушений прав человека в стране.