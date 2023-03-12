Группа TVORCHI не уверена, что сможет попасть на промо-выступления перед "Евровидением"
Участники музыкальной группы TVORCHI, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2023", не уверены, что смогут уехать из страны из-за новых правил пересечения границы от Министерства культуры и информационной политики Украины
Об этом говорится на странице группы в Instagram .
Там напомнили, что весной 2022 года группа начала давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины. Музыканты собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для переселенцев и т.д.
"Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности", - отметили в сообщении.
В то же время там отметили, что ныне дальнейшая работа всех артистов в этом направлении "под вопросом" из-за "уехавших и не вернувшихся в Украину артистов-предателей".
Сейчас, как утверждают TVORCHI, под вопросом оказалось их выступление в Найроби на следующей неделе, куда USAID пригласили их выступить на открытии стенописи в рамках проекта "Стена" и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды.
Также под вопросом оказалось участие группы во всех промомерах перед Евровидением, а, соответственно, и возможность представить свою страну и творчество.
"Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", - резюмировали там.
- Победителями Национального отбора Евровидения, который состоялся 17 декабря, стала группа TVORCHI , им удалось покорить сердца зрителей, получив от них 10 баллов. Судьи оценили выступление в 9-й.
- Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле . Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
- Вокалист TVORCHI Джеффри Кенни отреагировал на упреки хейтеров относительно владения украинским языком
- Он также ответил, почему, имея паспорт Нигерии, не уехал из Украины после 24 февраля.
- 28 декабря украинская группа из Тернополя TVORCHI, победившая в Нацотборе Евровидения, теперь официально стала представителем Украины на песенном конкурсе.
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