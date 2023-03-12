Группа TVORCHI не уверена, что сможет попасть на промо-выступления перед "Евровидением"

Об этом говорится на странице группы в Instagram .

Там напомнили, что весной 2022 года группа начала давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины. Музыканты собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для переселенцев и т.д.

"Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности", - отметили в сообщении.

В то же время там отметили, что ныне дальнейшая работа всех артистов в этом направлении "под вопросом" из-за "уехавших и не вернувшихся в Украину артистов-предателей".

Сейчас, как утверждают TVORCHI, под вопросом оказалось их выступление в Найроби на следующей неделе, куда USAID пригласили их выступить на открытии стенописи в рамках проекта "Стена" и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды.

Также под вопросом оказалось участие группы во всех промомерах перед Евровидением, а, соответственно, и возможность представить свою страну и творчество.

"Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", - резюмировали там.