Группа ТНМК выпустила альбом под названием "ВАТРА red"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В альбом вошло 20 треков: 10 песен и 10 интермедий (скитов).

Музыканты говорят, что альбом - это отчет о локдауне, потому что песни писали в чате, находясь в разных местах.

"В этом альбоме мы возвращаемся к концепции с непрерывным звучанием с помощью скитов - межпесенных интермедий, для которых мы придумываем специальные скетчи или где-нибудь заимствуем. Некоторые песни ждали записи несколько лет, некоторые были написаны во время локдауна", - говорится в описании.

У альбома будет две части - Red и Black

Альбом содержит пять совместных песен, в том числе одна с группой "Жадан и Собаки".



Послушать альбом можно здесь.