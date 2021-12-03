Группа ТНМК выпустила альбом под названием "ВАТРА red"
3 декабря украинская группа "Танок на Майдане Конго" представила альбом "ВАТРА red"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В альбом вошло 20 треков: 10 песен и 10 интермедий (скитов).
Музыканты говорят, что альбом - это отчет о локдауне, потому что песни писали в чате, находясь в разных местах.
"В этом альбоме мы возвращаемся к концепции с непрерывным звучанием с помощью скитов - межпесенных интермедий, для которых мы придумываем специальные скетчи или где-нибудь заимствуем. Некоторые песни ждали записи несколько лет, некоторые были написаны во время локдауна", - говорится в описании.
У альбома будет две части - Red и Black
Альбом содержит пять совместных песен, в том числе одна с группой "Жадан и Собаки".
Послушать альбом можно здесь.
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