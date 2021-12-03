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Группа ТНМК выпустила альбом под названием "ВАТРА red"

3 декабря, 2021 пятница
15:55
Культура

3 декабря украинская группа "Танок на Майдане Конго" представила альбом "ВАТРА red"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В альбом вошло 20 треков: 10 песен и 10 интермедий (скитов).

Музыканты говорят, что альбом - это отчет о локдауне, потому что песни писали в чате, находясь в разных местах.

"В этом альбоме мы возвращаемся к концепции с непрерывным звучанием с помощью скитов - межпесенных интермедий, для которых мы придумываем специальные скетчи или где-нибудь заимствуем. Некоторые песни ждали записи несколько лет, некоторые были написаны во время локдауна", - говорится в описании.

У альбома будет две части - Red и Black

Альбом содержит пять совместных песен, в том числе одна с группой "Жадан и Собаки".

Послушать альбом можно здесь.

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